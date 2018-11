Crève-cœur: Le Superclasico Boca-River en finale de Libertadores reporté à cause de pluies diluviennes

La Bombonera sous les eaux, pas de Superclasico. — Eitan ABRAMOVICH / AFP

On a une grosse pensée pour tous les fanas de foot qui attendaient depuis trépignaient à l’idée de voir le match de malade entre Boca Juniors et River Plate en finale aller de Copa Libertadores. Et oui, le match a finalement été annulé en raison des pluies diluviennes qui ont frappé Buenos Aires, la capitale argentine, toute la journée.

Selon les organisateurs, l’état du terrain ne permettait pas la tenue d’un match qui a soulevé une énorme vague d’enthousiasme dans tout le pays. Il va y avoir un paquet de déçus en Argentine, mais ce n’est que partie remise.