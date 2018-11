Coquinou: «Je préfère le sexe!», Guardiola répond à Dani Alves, qui disait que jouer avec Pep était mieux qu'un câlin

Pep Guardiola, un homme de goût. — Lindsey PARNABY / AFP

C’est peu de le dire que Daniel Alves a adoré jouer sous les ordres de Pep Guardiola au Barça. Interrogé sur l’actuel entraîneur de Manchester City, le latéral droit du PSG (bientôt de retour à la compétition après une blessure, au passage) lui a déclaré son amour. Et le mot est bien choisi, voyez plutôt.

Dans le documentaire « Take the ball, pass the ball » du Guardian, qui sortira lundi mais dont quelques bandes-annonces sont déjà visibles sur le net, Dani Alves a raconté que "jouer au football sous Guardiola, c’est meilleur que le sexe ! ». Rien de moins.

Une déclaration à laquelle le coach des Citizens a répondu en conférence de presse. « Je préfère le sexe, s’est-il marré. Et de loin ! ». Et comme monseigneur Pep a toujours raison, on va le croire sur parole.