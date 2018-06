Girondins de Bordeaux: Pourquoi le rachat du club devrait une nouvelle fois capoter cette saison?

Nicolas de Tavernost prépare déjà le gâteau d’anniversaire. M6 devrait bien fêter la saison prochaine ses 20 ans aux Girondins de Bordeaux. A part un exceptionnel retournement de situation, le groupe télévisuel sera toujours propriétaire du club malgré l’ouverture de discussions pour un rachat des Marines et Blancs ces derniers mois. En effet, cette déclaration du président du directoire de la chaîne du 12 mai est toujours valable aujourd'hui :

« Aujourd’hui à la minute où je vous parle, les garanties n’ont pas été apportées pour que l’on envisage à court terme une cession. Mais, les discussions vont continuer jusqu’au 15 juin. Tout reste possible. »

Sauf que le 15 juin, c’est vendredi. Autant dire que ça laisse un laps de temps très court pour trouver un accord. C’est même mission impossible. Alors pourquoi le rachat du club devrait une nouvelle fois capoter cette saison ? La première raison est le prix du club.

Selon une information de Girondinfos confirmée par Nicolas de Tavernost, le club réclame aujourd'hui 70 millions d’euros pour vendre. Problème, le fonds d'investissement, GACP, propose bien moins (autour de 40 millions d'euros). « Selon la DNCG, l’actif Girondins de Bordeaux vaut 59 millions. Après, il y a un déficit de 14 millions sur 2016/2017 (20 millions sur 2017/2018) mais il faut aussi prendre en compte le pactole que va toucher le club à partir de 2020 avec les nouveaux droits TV », analyse l’économiste du sport, Pierre Rondeau. Pour explique le prix assez élevé fixé par NDT.

Ce dernier affirme aussi qu’il « veut des garanties sur les investissements futurs dans le club, être sûrs que les repreneurs assurent une pérennité positive pour le club. Il n’a pas cette assurance pour l’instant. » Mais sur ce point, il ne s’agirait pas que d'argent. Pour Pierre Rondeau, c’est aussi une question d’état d’esprit :

« Les anciens dirigeants dirigent leur club pour des raisons affectives et non lucratives. Certains sont même supporters. Alors que les nouveaux ne viennent que pour avoir des résultats et faire du business. Il y a un vrai face-à-face là. »