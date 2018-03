Girondins de Bordeaux: Les investisseurs américains recherchent des partenaires pour acheter le club

FOOTBALL Les potentiels acheteurs envisageraient d’investir 80 millions euros pour améliorer l’équipe et de rester au moins quatre ans…

Les Girondins de Bordeaux ne discuteraient avec aucun possible repreneur. — Nicolas Tucat / AFP

On devrait rapidement en savoir beaucoup plus à propos de l’avenir des Girondins de Bordeaux. L'Equipe révèle, ce mardi, la stratégie des potentiels acheteurs, le fonds d’investissement américain General American Capital Partners LLC (GACP).

On apprend que ses dirigeants recherchent activement des partenaires financiers pour acquérir le club bordelais. Ils donnent même un calendrier précis : les futurs partenaires doivent s’engager au plus tard le 24 avril pour pouvoir monter l’opération financière à temps en vue de racheter le club autour du 6 juin.

Le fonds d’investissement veut multiplier par trois les recettes du club

GACP prévoit de reprendre les Girondins contre un chèque de 72 millions d’euros avant ensuite d’investir près de 80 millions d’euros pour améliorer l’équipe. Le fonds d’investissement ajoute qu’il restera au moins quatre ans. Il a l’ambition de multiplier par trois les recettes du club grâce « au e-commerce, à une meilleure grille de prix de la billetterie, une ouverture de Bordeaux à l’international et, bien sûr, la vente de joueurs. » On apprend d’ailleurs qu’en cas de vente du Brésilien Malcom, GACP (60 %) et M6 (40 %) se partageront le montant du transfert.

Enfin, le fonds d’investissement emmené par Joseph DaGrosa Jr. parle d’un budget de 100 millions d’euros d’ici à 2020 contre 65 aujourd’hui. En revanche, dans ce plan de développement à aucun moment, le nom de Philip Anschutz n'est mentionné.