Girondins de Bordeaux: Nouveau relooking d'été en perspective pour l'effectif

A l'image de Braithwaite, Rolan, Bernardoni, Pablo et Malcom, l'effectif bordelais va beaucoup bouger. — N.Tucat - P.Guyot - J-C Verhaegen / AFP

L'entraîneur bordelais a annoncé le départ de dix joueurs cet été.

Les Girondins devrait conserver leur noyau dur à part Malcom.

Bernardoni, Vada, Braithwaite, Otavio... l'avenir de certains reste flou.

Diego Contento a ouvert le bal cette semaine. En signant au Fortuna Düsseldorf, promu en Bundesliga, le défenseur est le premier à quitter le navire girondin lors de cette intersaison. Mais, il ne devrait pas être le seul à en croire les dires de Gustavo Poyet, il y a quelques semaines :

« Sur 30 joueurs, il y en a 10 qui vont rester à 100 %, 10 qui vont partir et pour les 10 qui restent, on va voir d’ici la fin de saison. Je veux un groupe de 26 joueurs maximum la saison prochaine avec les gardiens. »

Autant dire que les mouvements s’annoncent nombreux au Haillan cet été. D’ailleurs, la qualification en Ligue Europa ne devrait changer les plans initiaux de l’Uruguayen. Gustavo Poyet souhaite remanier un effectif façonné, il y a un an, par son prédécesseur Jocelyn Gourvennec.

A part Malcom, le noyau dur devrait rester

Tout d’abord, l’entraîneur bordelais compte s’appuyer sur un noyau dur de joueurs (Costil, Sabaly, Koundé, Pablo, Lerager, Plasil, Sankharé, Kamano) qui lui a donné des garanties lors de cette deuxième partie de saison. On peut ensuite y ajouter le blessé Mendy, le jeune Tchouaméni, l’expérimenté Baysse et le revenant Rolan. Gustavo Poyet souhaite que son compatriote reste au club après son prêt à Malaga. Il espère aussi voir le contrat de Poundjé prolongé.

Diego #Contento retrouve son pays natal 🇩🇪 En fin de contrat au club, il s'est engagé 2 ans au @f95, promu en @Bundesliga_DE 👍👏 Nous lui souhaitons le meilleur dans cette nouvelle aventure !https://t.co/ssQppfIxCH — FCGirondins Bordeaux (@girondins) May 22, 2018

Du côté des départs, certains sont déjà actés. Comme Contento, Verdon ne sera plus au club la saison prochaine. Ce sera aussi le cas de Malcom. Le meilleur joueur bordelais va être vendu à un grand d’Europe pour un beau pactole. L’Allemagne et l’Angleterre lorgnent sur la pépite brésilienne. Meïté, lui, va retourner en Principauté après son prêt de six mois aux Girondins. Enfin, le club devrait montrer la porte de sortie à Prior, Gajic, Cafu et offrir des bons de sorties à Pellenard, Laborde et Lewczuk.

Paul Bernardoni et Martin Brathwaite, deux cas épineux

Pour les autres, difficile de savoir ce que compte faire Gustavo Poyet. On devrait tout de même en savoir rapidement plus puisque des entretiens individuels se sont tenus toute la semaine. L’Uruguayen pourrait donner une seconde chance aux milieux de terrain, Vada, Otavio et Youssouf.

L'avenir de Valentin Vada aux Girondins de Bordeaux reste très flou. - V.Hache / AFP

Il devra aussi gérer les cas épineux de Bernardoni et Braithwaite. Le premier, élu meilleur gardien de Ligue 2, ne veut pas être une simple doublure. Le second espère poursuivre son aventure avec Bordeaux mais pas sûr que le club valide un transfert sec. On ne connaît pas non plus l’avenir de Boupendza et Mancini, deux retours de prêt. En revanche, Nicolas De Préville ne devrait pas quitter le club malgré une première saison ratée sous le maillot Marines et Blancs.

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: Comment Gustavo Poyet a séduit son monde en six mois?

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: En tribune, c'est encore loin d'être les vacances pour les Ultramarines

>> A lire aussi : Metz-Bordeaux: Qui l’eût cru? Les Girondins arrachent la Ligue Europa après une folle remontée