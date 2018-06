Mercato Bordeaux: Pour Bernardoni, «l'objectif c'est la Ligue 1» et ce sera pas aux Girondins

Paul Bernardoni a joué sept match en deux ans et demi avec les Girondins. — Romain Perrocheau / AFP

Après un prêt à Clermont, Paul Bernardoni va de nouveau être prêté ou transféré dans un autre club.

Elu meilleur gardien de Ligue 2 cette saison, il ne veut pas être numéro 2 derrière Benoît Costil.

L’objectif du portier français est de trouver un club en Ligue 1.

Paul Bernardoni va-t-il rejouer un jour sous le maillot des Girondins sur les épaules ? Pas sûr du tout. Et à court terme, on peut même répondre que ce ne sera pas le cas. Le gardien international Espoirs ne portera pas les couleurs du club la saison prochaine comme nous le confie un proche :

« Il ne reviendra pas aux Girondins en tant que numéro 2 car il doit jouer. A Bordeaux, la hiérarchie est claire, Benoît Costil est le titulaire. Il faut donc lui trouver un nouveau club. »

Paul Bernardoni a été élu meilleur gardien de Ligue 2 cette saison avec Clermont. - FRANCK FIFE / AFP

Une revendication que la direction du club a entendue à l’image de Stéphane Martin, son président : « Il a fait une très bonne saison. C’est un joueur qui a vocation à jouer donc on va voir pour un nouveau prêt mais surtout pour un transfert. Il aspire à être titulaire. C’est légitime » A 21 ans, Paul Bernardoni vient en effet d’être élu meilleur gardien de Ligue 2 avec Clermont cette saison.

Il ne retournera pas en Ligue 2

Arrivé de Troyes en janvier 2016 pour pallier la blessure de Cédric Carrasso, il n’a jamais vraiment eu sa chance à Bordeaux (sept matchs en deux ans et demi) où il a même vécu une saison blanche en 2016/2017. « Ça a été très difficile les trois premiers mois mais il est toujours reparti au combat. Cette saison, il n’a pas hésité à redescendre d’une division pour jouer », rappelle Julien Gack, son formateur et ami. Alors dans quel club le jeune portier pourrait-il poursuivre sa carrière ? Même si Lens et surtout Clermont ont fait le forcing pour le récupérer, Paul Bernardoni ne retournera pas en Ligue 2 selon nos informations.

Pour Julien Gack, « il a fait ses preuves pour avoir sa chance plus haut. Mais, il ne faut pas viser non plus un club trop huppé, trop exposé pour qu’il continue tranquillement sa progression. Il va devenir un grand gardien. » Une chose est sûre, le joueur sait très bien où il veut aller à en croire son agent :

« L'objectif, c’est la Ligue 1 ou un club de première division à l’étranger. Mais, ça reste compliqué car il y a très peu de places sur le marché des gardiens. »

Malgré tout, il y a déjà beaucoup de monde qui frappe à la porte lors de cette intersaison. Au-delà de Toulouse, des clubs comme Caen, Lille voire Nice pourraient être intéressés par le longiligne portier bordelais. Reste à savoir sous quelle forme (prêt ou transfert).

