Girondins de Bordeaux: Une nouvelle lettre pour soutenir leurs supporters face à la justice

Le tifo géant des Ultramarines pour fêter leurs 30 ans. — Clément Carpentier - 20 Minutes

Après une saison tendue, le club apporte son soutien au plus grand groupe de supporters bordelais.

Des dizaines d’entre eux vont passer devant la justice dans les prochaines semaines pour avoir bravé des interdictions de déplacement.

Les Girondins de Bordeaux et ses supporters sont-ils en train de construire une relation épistolaire ? On peut se le demander après cette nouvelle lettre du club. La deuxième en quelques jours. Après la déclaration d'amour, les Marines et Blancs apportent leur soutien aux membres des Ultramarines qui comparaissent devant la justice après plusieurs incidents cette saison. Près de 200 risquent une interdiction de stade.

Si le club ne cache pas que « cette saison a été marquée par des tensions », il affirme « qu’une réunion constructive s’est tenue la semaine dernière. » Une réunion « qui a permis de mieux comprendre comment nous en étions arrivés là. » Les Girondins ajoutent :

« Nous espérons de tout cœur que l’histoire continue encore longtemps et que l’association sorte fortifiée de cette période difficile. »

Le soutien que les Ultramarines attendaient depuis des mois

Cette saison, à l’occasion de trois déplacements (Nantes, Strasbourg et Marseille) de nombreux supporters bordelais ont été arrêtés. Ces supporteurs s’étaient rendus sur place pour assister à ces matches et dénoncer « des mesures liberticides » alors que des arrêtés préfectoraux les avaient interdits de stade et de déplacement.

Girondins de Bordeaux: «Je t’aime autant que tu m’aimes», la déclaration d’amour du club à ses supporters https://t.co/5khGIx1CKX via @20minutesBord pic.twitter.com/yYocAc6pWW — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) May 25, 2018

Après ces faits, les Ultramarines avaient alerté d’une « probable mise en sommeil provisoire » de leur association « si la justice devait prononcer des interdictions de stade trop nombreuses ».

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux : Un Matmut Atlantique new look pour la saison prochaine

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: «Je t’aime autant que tu m’aimes», la déclaration d’amour du club à ses supporters

>> A lire aussi : Girondins de Bordeaux: Nouveau relooking d'été en perspective pour l'effectif