Mercato OM : Marseille en pole position pour choper Mario Balotelli

Mario Balotelli a fait son retour avec l'Italie — Gian Ehrenzeller/AP/SIPA

L'OM est toujours à la recherche de son grand attaquant. Ce n’est pas Germain, qui vole contre Godin en finale de Ligue Europa, ni Mitroglou, qui a passé sa saison à l’infirmerie, qui ont franchement convaincu cette saison.

Résumé de l’intérêt de Germain pendant un match.#OMAtletico pic.twitter.com/W5rBU7utfP — Lily kandyn (@LilyKandyn) May 16, 2018

Mario Balotelli qui aurait les faveurs de l’OM. En instance de départ à Nice, après avoir vécu les deux saisons les plus pleines de sa carrière, l’attaquant italien ne coûterait que dix millions d’euros. Difficile d’espérer mieux à ce prix-là.

L’accolade entre Adil Rami et Mario Balotelli 👀 (📸@philousports) pic.twitter.com/koS6RTGEGO — Actu Foot (@ActuFoot_) June 1, 2018

Une préférence pour l'Italie malgré tout

Surtout que l’ex-niçois a montré tout au long de ses saisons en côte d’azur qu’il avait un vrai talent pour se surpasser dans les grands matchs, l’actuel point faible de l’OM. Une mauvaise et une bonne nouvelle cependant pour Marseille : La mauvaise, c’est que l'attaquant souhaiterait retourner en Italie. La bonne, c’est que selon les rumeurs, les pistes en Série A ne sont pas très avancées, et que l’OM a donc quelques longueurs d’avance. A voir si cela suffit.

🔁 MERCATO

🗨️ Balotelli : "Raiola demande trop d'argent" 😂https://t.co/jPBS1FIVjz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 4, 2018

Un grand nom n’arrivant jamais seul, il pourrait être rejoint par Yaya Touré, libre de tout contrat et qui a fait un bel appel de pied à Marseille dans un entretien à France Football. « L’OM ? C’est le genre de défi qui pourrait me plaire, car ils sont en train de construire un joli projet. L’aventure en est au début et participer à ce genre d’opération correspond tout à fait à mes envies », a-t-il lancé, se disant prêt à jouer encore « une ou deux saisons » au haut niveau.