Ciao ciao Mario: «J'aimerais retourner en Italie», Balotelli ne se voit pas à Nice la saison prochaine

Mario Balotelli ne devrait pas rempiler pour une troisième saison au Gym. — Frederic DIDES/SIPA

Il devient de plus en plus évident que Maro Balotelli vit ses dernières heures à Nice. Alors qu’il a récemment publié un message pour remercier les supporters du Gym de leur accueil, le buteur a déclaré vouloir retourner en Italie, après deux années à Nice où il arrive cet été en fin de contrat, dans des propos rapportés ce lundi par calciomercato.com.

«Ça a été deux années incroyables», Balotelli semble faire ses adieux aux supporters de l’OGC Nice https://t.co/TmGqVVa9NQ via @20minutesSport pic.twitter.com/sAWROTiNjc — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 21, 2018

« J’aimerais retourner en Italie », a-t-il déclaré sur calciomercato.com avant de préciser que cela ne sera pas pour retourner dans son ancien club du Milan AC : « Il y a beaucoup d’équipes qui me suivent, mais je peux dire que l’AC Milan n’est pas l’une d’entre elles. Il n’y a aucune chance que je retourne chez les Rossoneri », où il a évolué entre 2013 et 2014 puis entre 2015 et 2016.

« Nice ? Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n’en suis pas totalement certain. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici, malgré le fait que ce soit ma meilleure en France », a-t-il ajouté. Relancé sur la Côte d’Azur, le joueur est convoité par des clubs italiens et anglais.