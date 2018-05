VIDEO. Italie: «Mon capitaine a le sang italien», Balotelli s'insurge contre une banderole raciste à son encontre

Il n’avait plus porté le maillot de l’Italie depuis quatre longues années. Mario Balotelli n’a pas manqué son retour avec une Squadra en reconstruction, désormais emmenée par Roberto Mancini.

Titularisé par celui qui lui avait déjà fait confiance à Manchester City, l’attaquant niçois a ouvert le score face à l’Arabie Saoudite sur une action signature. Contrôle à l’entrée de la surface, élimination d’un crochet limpide, et frappe sèche du droit.

« Mon capitaine a le sang italien » banderole debile exposée hier pendant le match de l’Italie visait Balotelli, un des joueurs plus capés et donc potentiel capitaine de cette Nazionale



La réponse de Balotelli sur Instagram : « On est en 2018. Ça suffit! Réveillez-vous » pic.twitter.com/In2KEcZYrQ