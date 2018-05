Equipe de France: Adil Rami demande à Mario Balotelli de venir à l'OM... et en italien, s'il vous plaît

Adil Rami en conférence de presse à Clairefontaine, le 30 mai 2018. — FRANCK FIFE / AFP

C’est toujours sympa, les conférences de presse avec Adil Rami. On ne s’y ennuie jamais, et puis parfois on prend même des cours de langue. Interrogé à Clairefontaine mercredi sur l’éventuelle venue de Mario Balotelli et l’OM, et s’il avait un message à lui faire passer, le défenseur des Bleus s’est lâché… en italien, s’il vous plaît. Souvenirs de son passage au Milan AC, en 2014-2015.

Equipe de France: La jeunesse et le talent, c'est bien, mais est-ce que ce suffira? https://t.co/SvYz3oBE6y via @20minutesSport pic.twitter.com/znGAN4a8uz — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) May 30, 2018

On ne maîtrise pas assez pour vous retranscrire la phrase exacte, mais à la traduction donne à peu près ça : « Hé bâtard, viens jouer avec nous, on va gagner ensemble ! ». Le tout dit dans un grand éclat de rire et avec beaucoup d’affection, évidemment.

Quelques minutes avant, Rami avait dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant croisé contre Nice ​cette saison, et qu’il va retrouver vendredi soir en match amical. « C’est un joueur bourré de talent, athlétiquement et techniquement très fort, avec une grosse frappe de balle, a-t-il détaillé. Surtout, c’est un joueur en confiance. Contre lui, il faut rester attentif. Il peut donner l’impression de ne pas avoir envie, mais en fait il est dangereux pendant 90 minutes. » Si avec tout ça, Super Mario ne craque pas…