Real Madrid: Succéder à Zidane? «Ce qui doit arriver arrivera», répond Pochettino

FOOTBALL Le coach de Tottenham, qui vient de prolonger avec le club londonien, ne dit pas clairement non à la possibilité de le voir sur le banc madrilène...

Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham, fait partie des favoris pour remplacer Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid. — Glyn KIRK / AFP

Forcément, il n’allait pas dire qu’il allait y aller en marchant. Surtout qu’il vient de prolonger son contrat de cinq ans à Tottenham. Mais Mauricio Pochettino, pressenti pour succéder à Zinédine Zidane au Real Madrid, a tout de même laissé entendre qu’il ne fermait aucune porte.

« J’ai un engagement de cinq ans avec Tottenham et je suis très heureux d’être dans ce club. Mon engagement est maximal », a d’abord déclaré le technicien argentin, présent à Barcelone pour la présentation d’un livre qui lui est dédié. La suite peut prêter à interprétation.

« Quand il y a un nom associé à la marque Real Madrid, les attentes sont immenses », a observé Pochettino. « Je prends tout cela avec naturel, cela ne m’affecte absolument pas. (…) Pour le reste, le football te réserve des circonstances auxquelles tu ne t’attends pas et il faut profiter du quotidien. Parler de suppositions n’aide personne. »

Interrogé pour savoir s’il aimerait diriger un effectif qui a autant gagné que celui du Real, l’Argentin n’a pas dit non. « Evidemment, Zidane a beaucoup de mérite et je suis un grand admirateur de son travail, mais nous parlons là de joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde, un effectif qui sait gagner. On peut penser que certains entraîneurs trouveraient difficile (de prendre la suite), qu’il faut être courageux pour accepter un tel effectif ? Moi, je penserais plutôt le contraire », a-t-il dit avec un sourire.