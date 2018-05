Ligue des champions: Une fausse alerte à la bombe à Kiev, ville de la finale

La fameuse ligue des champions. — SIPA

Alors que la finale de la ligue des champions qui opposera Liverpool et le Real Madrid aura lieu ce soir à Kiev, l’opérateur du métro de la ville a annoncé ce samedi 26 mai qu’une alerte à la bombe avait été signalée. Cinq stations ont été fermées, principalement en centre-ville. Des contrôles ont pourtant montré qu’il n’y avait aucun engin explosif et le trafic a repris normalement. La finale est maintenue. Du football et rien que du football messieurs, c’est tout ce qu’on demande.