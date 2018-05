«On va là-bas pour tout casser, mais sportivement», l'OM joue l'apaisement avant la finale à Lyon

Dimitri Payet en Ligue Europa — CLAUDE PARIS/AP/SIPA

Enfin un appel au calme... et à la raison. Une semaine avant la finale de la Ligue Europa entre l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid à Lyon, les Marseillais comptent bien « tout casser » dans la ville et le stade de Jean-Michel Aulas, mais seulement « sportivement ». C'est en tout cas ce qu'a assuré Maxime Lopez et quelques-uns de ses coéquipiers mardi en conférence de presse.

Alors que les supporters marseillais ont menacé par des chants plus chambreurs qu'autre chose de retourner Lyon ( « Aulas on va tout casser chez toi » ), Jean-Michel Aulas avait répondu de manière très virulente, craignant pour son petit bijou de stade. Les Olympiens ont ainsi tenté de calmer le jeu: « Je sais que les supporters marseillais vont répondre présents et j'espère que ça va rester dans le respect du football. J'espère qu'on passera une belle journée de fête avec du respect et qu'il n'y aura pas de dégâts » a ainsi lancé Adil Rami.

Même chose pour le coach Rudi Garcia, pourtant pas avare de déclarations incendiaires ces derniers temps. « C'est un événement assez exceptionnel pour ne pas le gâcher et il faut que tout le monde soit responsable, que le comportement soit exemplaire. »