Le PSG recrute un ancien membre de la direction de la NBA comme directeur du sponsoring

Les joueurs du PSG au Parc des Princes. — JOHN SPENCER/SIPA

Le PSG a officialisé mardi l'arrivée d'un directeur sponsoring: Marc Armstrong - ancien membre de la direction de la NBA - qui aura pour mission d'attirer «de nouveaux partenaires de poids pour les saisons à venir».

Le club parisien, qui a dépensé 400 millions d'euros pour recruter Neymar et Kylian Mbappé l'été dernier, doit absolument trouver de nouvelles ressources financières afin de rentrer dans le cadre du fair-play financier imposé par l'UEFA.

Avant de rejoindre le PSG, Marc Armstrong était vice-président de la NBA pour l'Europe, les marchés émergents et le Moyen-Orient depuis 2012. Auparavant, il avait « travaillé pendant 10 ans au sein de la Fédération anglaise de football » en tant que responsable commercial, précise le PSG dans son communiqué.

Son rôle sera crucial pour le PSG, encore loin des plus grands clubs européens en matière de sponsoring. Selon les estimations de la presse, les principaux contrats du club avec l'équipementier Nike et la compagnie aérienne Fly Emirates lui rapportent environ 40 millions d'euros par an. A titre de comparaison, le FC Barcelone, fort de ses contrats avec Nike et le groupe japonais de commerce et services en ligne Rakuten, devrait toucher 205 millions d'euros chaque année.