VIDEO. Ligue 2: Deux Auxerrois en viennent aux mains en plein match, le club se sent «honteux»

Les Auxerrois Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto se sont battus lors du match de Ligue 2 Quevilly-Rouen-Auxerre, le 16 mars 2018. — Capture d'écran / beIN Sports

Du grand n'importe quoi. Vendredi soir, à Quevilly, deux joueurs d'Auxerre se sont bagarrés entre plein match lors de la 30e journée de Ligue 2. Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto, pour une raison qui leur appartient, en sont venus aux mains à la 81e minute, au centre du terrain, alors que leur équipe était menée 3-1 (4-1 score final).

Les deux hommes ont été séparés par un joueur de Quevilly et un membre de l'encadrement de l'AJA, avant d'être expulsés par l'arbitre. En interne, l'affaire n'en restera bien sûr pas là. «Le club se sent meurtri et honteux après ce comportement inadmissible, a réagi l'AJA dans un communiqué. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire.»

Polomat et Barreto devraient être mis à pied, en attendant une plus que probable lourde sanction. Le premier nommé, réputé sanguin, n'en est pas à son premier coup de folie. Quand il jouait à Saint-Etienne, s'était déjà signalé sur des images TV par des insultes proférés à l'égard du Lyonnais Corentin Tolisso au moment du retour des vestiaires après un derby.