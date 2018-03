VIDEO. ASSE: «Mes joueurs sont extraordinaires», s’emballe Jean-Louis Gasset après le nul à Rennes

Jean-Louis Gasset, ici au Roazhon Park de Rennes samedi. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Longtemps devant au score grâce au premier but de Neven Subotic, l’ASSE a été rejointe en toute fin de partie, samedi à Rennes (1-1).

11es à sept points de Nantes (5e), les Stéphanois restent sur une belle série d’invincibilité de sept rencontres.

Classiquement, un entraîneur d’une équipe rejointe au score à quatre minutes de la fin d’un match n’a presque que des regrets à la bouche. Cela n’a pas été le cas de Jean-Louis Gasset après le nul (1-1) des Verts samedi à Rennes. Il faut dire que l’entraîneur stéphanois savoure avant tout le chemin parcouru depuis fin janvier, malgré cette égalisation tardive d’Ismaïla Sarr samedi (86e).

16e fin janvier, l’ASSE présente ainsi le 5e bilan de Ligue 1 sur les sept dernières journées avec trois victoires et quatre nuls (notamment contre l’OM et l’OL). « Cette série coïncide avec notre fin de mercato », ne manque pas de constater l’ancien coach montpelliérain, qui a reçu cet hiver les renforts de Beric, M’Vila, Debuchy, Ntep et Subotic, auteur de son premier but à Rennes (35e).

« Il faut qu’on soit plus tueurs », exhorte Yann M’Vila

Invaincus depuis le 21 janvier à Nice (1-0), les Stéphanois (11es) sont désormais plus proches du 5e (Nantes à sept points) que du barragiste (Troyes à huit longueurs). « Tout le monde se bat pour l’Europe ou pour ne pas descendre et tous les matchs sont acharnés », poursuit Jean-Louis Gasset.

Si Yann M'Vila regrette la gestion « des trente derniers mètres adverses où il faut qu’on soit plus tueurs », son entraîneur ne tarit pas d’éloges sur son groupe. « Je ne reproche rien à mes joueurs, assure l’ancien adjoint de Laurent Blanc. Au niveau de l’état d’esprit, de l’organisation, des efforts et de la mentalité, ils sont extraordinaires. »