VIDEO. OL-ASSE: Tifo de Fekir, départ du car stéphanois... Les moments forts du derby n'étaient pas sur la pelouse

Le virage sud du Parc OL a déployé un immense tifo faisant référence à la célébration de Nabil Fekir lors du derby aller, ce dimanche juste avant le coup d'envoi. — JEFF PACHOUD / AFP

L’OL et l’ASSE n’ont pas livré un mémorable 116e derby dans leur histoire ce dimanche.

Pour autant, l’esprit derby était bien intact tout le week-end, à en croire la mobilisation des supporters des deux camps, avec en point d’orgue un original tifo de Nabil Fekir de la part du virage sud lyonnais.

On ne va pas se mentir, on s’est rarement autant ennuyé durant tout un derby. Certes, il y a eu le superbe but de Mariano Diaz, la dramaturgie d’une égalisation à la 90e minute de jeu (1-1) et quelques petits numéros de Tanguy Ndombele. Mais ce 116e millésime du choc régional entre l’OL et l’ASSE ne restera à coup sûr pas dans les mémoires, si ce n’est peut-être pour ce remplacement Nabil Fekir (blessé)-Mouctar Diakhaby à 1-0 pour les Lyonnais à vingt minutes de la fin.

>> A lire aussi : OL-ASSE: Les Lyonnais encore punis au bout d'un derby sans passion

Mais ce qui ne change jamais vraiment dans un derby, c’est cette ferveur générale entourant le match avant même le coup d’envoi. Comme d’habitude, l’OL a ouvert son dernier entraînement aux groupes de supporters samedi. Plus de 400 membres du virage sud ont répondu présent et ont mis une drôle d’ambiance au Groupama OL Training Center de Décines, avec chants, banderoles et fumigènes.

📺 Retour sur la séance matinale ! Merci aux supporters ! Place au derby🔴🔵 pic.twitter.com/9kFCLTkO4h — Olympique Lyonnais (@OL) February 24, 2018

De L’Etrat à l’avant-match au Parc OL

Interdits de déplacement au Parc OL, les supporters stéphanois ont eux aussi eu leur séquence incontournable d’avant derby, ce dimanche matin autour du centre d’entraînement de L’Etrat. Ils étaient plusieurs centaines pour accompagner le départ du car des joueurs, en direction de Lyon.

Dans l’enceinte lyonnaise, peu avant 17h, le virage sud a marqué les esprits en proposant un tifo reproduisant la célébration déjà culte du cinquième but de l’OL lors du match aller (0-5) dans le Chaudron, signé Nabil Fekir.

>> A lire aussi : OL-Montpellier: Les supporters lyonnais se font plaisir en reproduisant en plein match la célébration de Nabil Fekir dans le derby

La plus belle action lyonnaise de la journée ! pic.twitter.com/8mF4hBmJIr — phanou herko (@phanou_herko) February 25, 2018

Le chambrage du soir est signé du CM de l’ASSE

Une véritable réussite ayant pimenté la rencontre avant même son coup d’envoi. La touche finale du « folklore derby » est venue du compte Twitter de l’ASSE, qui n’a pas tardé à chambrer son voisin lyonnais sur son fameux mug OL-PSG, juste après l’égalisation stéphanoise. On l’avoue, ça nous a autant fait sourire que le détournement du tifo de Nabil Fekir en version Mathieu Debuchy.