C’est ce que l’on appelle une frayeur rétrospective. « Ça aurait pu être effroyable », a estimé le responsable du Grand Prix d’Australie de Formule 1, Andrew Westacott. Ce dernier a promis une enquête approfondie après l’envahissement précoce de la piste par une foule de spectateurs, dimanche, à Melbourne, au terme d’une course chaotique, remportée par le champion du monde en titre Max Verstappen.

« Nous disposons d’un grand nombre de caméras de vidéosurveillance et d’une grande quantité d’images que nous allons devoir examiner au cours des deux prochaines semaines », a déclaré le directeur de l’épreuve à la chaîne australienne ABC, qui a rappelé : « Le sport automobile est dangereux. »

Les organisateurs convoqués par la FIA

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a de son côté convoqué les organisateurs pour obtenir des explications, estimant que l’incident constituait une grave violation du code sportif et exigeant un plan formel pour y remédier.

Auparavant, des médias avaient relayé des images de la foule se faufilant à travers les barrières de sécurité et escaladant les palissades, à quelques mètres seulement de bolides encore en marche, à la fin de la course et en présence de quelque 131.000 spectateurs. Certains ont pu atteindre la Haas de l’Allemand Nico Hülkenberg, arrêtée à la sortie du deuxième virage après avoir terminé 7e du GP.









« Les mesures de sécurité et les protocoles qui devaient être mis en place pour l’événement n’ont pas été appliqués, ce qui a créé un environnement dangereux pour les spectateurs, les pilotes et les responsables de la course », a réagi la FIA. « Les spectateurs sont autorisés à entrer sur la piste après la fin de la course et après le passage de la voiture de sécurité », a pour sa part rappelé le directeur du Grand Prix d’Australie. « Les spectateurs ont brisé l’une des barrières, nous ne savons pas encore comment », a-t-il ajouté.