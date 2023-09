Incroyable… Alors qu’il semblait parti pour se faire croquer sur la ligne par le Belge Wout Van Aert, Christophe Laporte a été sacré champion d’Europe ce dimanche à Assen, aux Pays-Bas. Le Varois, échappé à 12 km du but, a résisté à son habituel coéquipier chez Jumbo-Visma, ainsi qu’au Néerlandais Olav Kooij, autre coureur de la Jumbo, et au Belge Arnaud De Lie (Lotto-Dstny). « C’était un final fou, a réagi le héros du jour après la course. Gagner au sprint devant des gars comme De Lie et Van Aert, c’est complètement dingue. »

CHRISTOPHE LAPORTE DEVIENT CHAMPION D'EUROPE 🇫🇷🚴‍♂️



Obligé d’abandonner début août aux championnats du monde de Glasgow, Laporte a surmonté sa déception pour devenir le premier Français à remporter un championnat d’Europe, épreuve créée en 2016.

Hommage à son coéquipier Nathan Van Hooydonck

« Je dédie cette victoire à l’équipe de France, à ma famille, a lancé le vainqueur au printemps des classiques Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre. Je pense aussi à Nathan. » Le Belge Nathan Van Hooydonck a annoncé mercredi dernier devoir mettre un terme à sa carrière, à 27 ans, une semaine après avoir été victime d’un accident à cause d’un malaise au volant. Une arythmie cardiaque a été découverte et ce coéquipier de Laporte a dû se faire poser un pacemaker.

La Jumbo-Visma, elle se porte bien. Déjà auteure d’un incroyable triplé au Tour d’Espagne (Kuss-Vingegaard-Roglic), elle en a donc signé un autre ce dimanche au championnat d’Europe.