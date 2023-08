Mondiaux de cyclisme EN DIRECT : Quatre fantastiques contre le reste du monde... Suivez la course en ligne avec nous...

8h : Bonjour les cyclix ! Prêts pour LA grande course de l’année ?

Veinards que nous sommes. A peine sortis des Tours de France masculin et féminin que l’on bascule déjà sur les championnats du monde en Ecosse. La course en ligne promet d’être magnifique. Sur le papier, en tout cas, elle l’est. Tout le monde est présent, sauf Jonas Vingegaard, qui n’a pas vraiment le punch pour triompher sur un tel parcours. Remco Evenepoel tentera de défendre sa tunique irisée face à ses meilleurs rivaux : Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel et Wout van Aert. Si ces quatre-là ne réussissent pas à se faire la malle, l’arrivée peut convenir à des sprinteurs comme Philipsen, Pedersen et Kooij.

>> Rendez-vous à 10h40 pour le départ du peloton