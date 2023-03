A une semaine du Tour des Flandres, le rouleau compresseur Jumbo-Visma est en pleine forme. Le coureur français Christophe Laporte a en effet remporté ce dimanche la classique du vent, sur une offrande du Belge Wout Van Aert, deuxième. Malgré une météo exécrable, mélange de violentes rafales et de pluie incessante, les deux hommes n’ont pas hésité à braver les éléments et à sortir du peloton à 55 kilomètres de l’arrivée. Ils ont passé la ligne main dans la main, avec deux minutes d’avance sur leur premier poursuivant, le Belge Sep Vanmarcke.

En choisissant de ne pas disputer le sprint, Van Aert a offert la victoire à son équipier, qui est ainsi devenu le quatrième Français à s’imposer dans cette classique flamande après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont en 1997. « A 10 km de la ligne, Wout m’a demandé si je voulais gagner, raconte Christophe Laporte. Il connaissait ma réponse : en débutant ma carrière j’ambitionnais de remporter une étape du Tour de France et une grand classique. Je réalise aujourd’hui un rêve de gamin. » Et même deux en quelques mois donc après son succès à Cahors l’été dernier sur la Grande Boucle.





🇫🇷😍 Christophe Laporte vainqueur de Gand-Wevelgem ! Wout van Aert laisse la victoire au Français au terme d'une échappée en duo de 52 kilomètres #GW23 #LesRP pic.twitter.com/EhHG1FdJ3J — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 26, 2023



« Tout était sous contrôle »

Le difficile Mont Kemmel a fait office de juge de paix ce dimanche, Van Aert plaçant une accélération déjà décisive lors de la deuxième des trois ascensions pavées de ce géant des Flandres. Seul Laporte, deuxième ici même un an plus tôt derrière l’Erythréen Biniam Girmay, est parvenu à suivre le rythme infernal imposé par son leader. La course était jouée, l’écart se creusant rapidement, et dépassant même les deux minutes.

« Ce n’était pas le plan initialement mis au point mais nous avons vite vu que tout était sous contrôle tant nos deux gars semblaient forts », a indiqué Maarten Wijnants, le directeur sportif de l’équipe néerlandaise. Comme en 2022 à l'E3 Classic, quand les deux hommes s’étaient présentés bras dessus, bras dessous sur la ligne à Harelbeke, Van Aert, qui s’était déjà imposé à Wevelgem en 2021, a offert ce succès de prestige à Laporte « qui le méritait bien, de retour d’un début de saison difficile après être tombé malade ».





Le sale dimanche d’Ineos

« Refaire le coup de l'E3, c’est incroyable. C’est normalement le genre d’exploit qu’on ne réussit qu’une fois dans une carrière », a commenté Christophe Laporte, en remerciant son leader, « incontestablement le plus fort » ce dimanche. L’équipe Jumbo-Visma met ainsi la main sur le printemps flandrien avec des succès majeurs au Het Nieuswlad (Dylan van Baarle), à Kuurne-Bruxelles-Kuurne (Tiesj Benoot), à l'E3 (Van Aert) et donc à Wevelgem.

Avec un troisième podium en trois courses d’un jour, après sa deuxième place à Milan-San Remo et son succès à Harelbeke, où il avait dominé le Néerlandais Mathieu van der Poel et le Slovène Tadej Pogacar, Wout Van Aert se taille lui un costume d’homme à battre au Ronde puis à Paris-Roubaix le 9 avril, deux monuments qui manquent étrangement à son impressionnant palmarès. A l’inverse de Jumbo-Visma, l’équipe Ineos a connu une journée cauchemardesque : avant la mi-course, l’Italien Filippo Ganna (qui a fait de Paris-Roubaix son objectif du printemps) et Michal Kwiatkowski se sont retrouvés au sol et ont été contraints à l’abandon. Le Polonais, champion du monde 2014, a semblé le plus touché avec une forte suspicion de fracture de la clavicule gauche.