Trois victoires d’étape et le classement général. Tadej Pogacar a dominé Paris-Nice de tout son talent, en s’imposant dès sa première participation dans la « course du soleil ». David Gaudu termine à 53 secondes du Slovène et s’intercale entre le vainqueur des Tours de France 2020 et 2021 et le lauréat 2022, Jonas Vingegaard. Le Danois finit 3e au général, à 1’ 39” de Pogacar.

Maillot jaune sur le dos, le Slovène d’UAE s’est envolé ce dimanche dans le col d’Eze, la dernière ascension de cette 81e édition, pour s’imposer en solitaire sur la Promenade des Anglais, avec 33 secondes d’avance sur Vingegaard et Gaudu. « Je n’avais encore jamais participé à cette course. Ça a toujours été mon but de gagner Paris-Nice, c’était même un rêve, donc c’est incroyable », a-t-il commenté après avoir franchi la ligne d’arrivée en faisant une révérence au public.





#ParisNice | 🚴 Aucune contestation possible : Tadej Pogačar était le plus fort cette semaine, il remporte la dernière étape et le classement général de Paris-Nice 2023.



#ParisNice | 🚴 Aucune contestation possible : Tadej Pogačar était le plus fort cette semaine, il remporte la dernière étape et le classement général de Paris-Nice 2023.



🔴 Le direct : https://t.co/aRRfgDXeZL pic.twitter.com/vScazPW1Zq — francetvsport (@francetvsport) March 12, 2023







« Le niveau était très élevé. Alors partager le podium avec Gaudu et Vingegaard est très spécial, ce sont deux excellents coureurs. Si je ne gagne plus rien jusqu’à la fin de la saison, elle sera quand même réussie », a-t-il ajouté.

Un début de saison parfait

On n’est pas obligé de croire sur parole « Pogi ». Irrésistible depuis le début de la saison, le résident monégasque compte désormais neuf succès en 13 jours de course en 2023, dont deux classements généraux avec aussi une victoire sur le Tour d’Andalousie.









« L’attaque est la meilleure défense. Je connais ces routes par cœur, je m’entraîne souvent par ici, je connaissais les montées, je savais ce que j’avais à faire pour arriver seul au sommet », a conclu Pogacar, venu en voisin.