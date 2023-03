Avec panache, Mathieu van der Poel a remporté Milan - San Remo ce samedi. Le Néerlandais de 28 ans, déjà victorieux deux fois du Tour des Flandres (2020 et 2022), a gagné pour la première fois la grande classique italienne. Il s’impose sur le premier des cinq Monuments de la saison, 62 ans après son grand-père français, le mythique Raymond Poulidor, décédé en novembre 2019 et qui suivait de très près les exploits de son petit-fils.

Le coureur de l’équipe Alpecin a fait la différence au sommet de la dernière ascension, le célèbre Poggio, en basculant avec cinq secondes d’avance sur un groupe de coureurs prestigieux (Tadej Pogacar, Filippo Ganna et Wout van Aert).





Mathieu van der Poel est grand, TRÈS GRAND ! 💥



Le champion du monde de cyclo-cross a terminé en solitaire. 15 secondes après, Ganna a réglé au sprint, van Aert — grand rival de van der Poel — et Pogacar, tout frais vainqueur de Paris-Nice et finalement 4e. Anthony Turgis (9e) est le meilleur Français, comme lors des deux éditions précédentes. Julian Alaphilippe a chuté sans gravité, à l’arrière du peloton, dans la longue descente vers la Riviera.

Van der Poel aux anges

« Je ne pouvais pas imaginer un meilleur scénario, a lâché le premier Néerlandais à remporter Milan - San Remo depuis Hennie Kuiper en 1985. Je voulais attaquer à la fin du Poggio. C’était une course que je voulais vraiment remporter. La manière dont je l’ai emporté, c’est au-delà de ce que j’attendais. »

« J’étais vraiment concentré sur cette course depuis pas mal de temps, a-t-il ajouté. J’avais besoin de jours de course pour retrouver mon meilleur niveau et aujourd’hui, je crois que c’était mon meilleur niveau. »









Pogacar, l’homme en forme de ce début de saison, était tombé, selon la RAI, avant-même le coup d’envoi officiel, donné pour la première fois dans la grande banlieue de Milan, à Abbiategrasso. Sans dommage pour le Slovène, aperçu hilare au départ réel, alors qu’un fan lui dépoussiérait l’épaule gauche d’un geste respectueux de la main, et que d’autres quémandaient un selfie.