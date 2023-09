La France est devenue championne d’Europe du contre-la-montre en relais mixte, jeudi dans la province néerlandaise de Drenthe. C’est le premier titre pour les Bleus dans cette épreuve récente, apparue en 2019 aux Championnats du monde et d’Europe, qui réunit trois hommes, relayés ensuite par trois femmes dans chaque équipe.

Audrey Cordon-Ragot, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous, Bruno Armirail, Rémi Cavagna et Benjamin Thomas ont devancé l’Italie de 4 secondes et l’Allemagne de 22 secondes pour se parer d’or sous la pluie, après avoir déjà décroché une médaille d’argent lors des Mondiaux à Glasgow en août.

« Envie de revanche »

« On a super bien roulé, c’était dur mais les gars nous avaient bien préparé le terrain, on n’avait pas le droit de se louper », a déclaré Audrey Cordon-Ragot au micro de La chaine L’Equipe. Rémi Cavagna lui a retourné le compliment : « C’est grâce à elles qu’on est là. Aux championnats du monde on avait fini deuxièmes pour 7 secondes, on avait vraiment envie de revanche. C’est top pour l’équipe de France. »

La Suisse, double championne du monde en titre, a terminé seulement sixième. Elle était privée de Stefan Kung qui a chuté violemment la veille lors du contre-la-montre individuel. Le coureur de la Groupama-FDJ souffre d’une commotion sans complication ainsi que d’une fracture de la pommette et de la main, a indiqué son équipe.