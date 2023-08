Jusqu’au bout le destin ne lui aura fait aucun cadeau. Victime d’une chute mercredi lors de la 2e étape du Tour du Poitou-Charentes, l’idole de tout un peuple Thibaut Pinot a dû abandonner la course, la dernière de sa carrière en France. Selon la direction de l’épreuve citée par France 3 Nouvelle-Aquitaine, Pinot a eu un ennui mécanique à la mi-course qui a provoqué sa chute. « Il est brûlé (sur le côté droit) mais il n’y a pas de fracture », a précisé l’organisateur Alain Clouet.

Pinot, qui est reparti dans un premier temps, a mis pied à terre quelques kilomètres plus loin et abandonné lors de cette étape, reliant Aulnay-de-Saintonge à Bressuire (185,7 km). Le Tour du Poitou-Charentes, qui a débuté mardi et s’achèvera vendredi, devait être la dernière course française de la carrière du Franc-Comtois de 33 ans, préparatoire au Tour de Lombardie, sa course fétiche, prévu le 7 octobre.

Abandon de Thibaut Pinot sur les routes du TPC https://t.co/HQgoYjWv50 pic.twitter.com/ev4jJ5JUDv — Etienne Goursaud 🐦 (@EtienneGoursaud) August 23, 2023



Une retraite annoncée depuis un moment

Vainqueur du Tour de Lombardie 2018 et de trois étapes du Tour de France notamment, le grimpeur français a confirmé cet été qu’il mettrait un terme à sa carrière cet automne, malgré l’engouement affiché par ses supporters lors de la Grande Boucle en juillet.