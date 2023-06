Qu’est-ce qu’on aime quand il nous parle comme ça. A quelques jours du départ de la Grande Boucle, qui aura lieu samedi à Bilbao, dans le Pays basque espagnol, Thibaut Pinot a annoncé la couleur pour ce qui sera son dernier Tour de France. Dans un entretien accordé récemment à plusieurs médias, dont La Voix du Nord, le grimpeur de la Groupama-FDJ s’est dit excité à l’idée de prendre le départ de son 7e TDF. « J’ai connu des Tours où je n’avais pas envie d’aller, et ça ne se passait pas bien. Là, j’ai envie, et quand je suis motivé, généralement, ça se passe bien, annonce l’idole des foules. Lors de chaque grand Tour où j’étais dans ces dispositions, ça a bien marché. »









Les mauvaises dispositions, comme en 2017, lorsque Pinot était arrivé sur les routes de France rincé après avoir disputé le Giro (4e place) et avait dû abandonner en cours de route. Même configuration cette année puisque le Franc-comtois a couru en Italie (5e place et maillot de meilleur grimpeur sur le dos), sauf que, cette fois, le garçon en a encore sous la pédale et que sa participation découle d’un choix personnel. « J’avais fini le Giro fatigué [en 2017], je n’avais pas forcément envie d’aller sur le Tour, se souvient-il. Je voulais faire la Vuelta, mais les objectifs d’équipe m’en ont empêché. Dans ce cas, on ne part pas dans un bon mood et ça se vérifie sur le terrain. Mais on ne peut pas comparer car, cette fois, c’est vraiment une volonté personnelle. »

« Je voulais finir en étant au top »

Volonté personnelle à la fois de remporter une étape, mais aussi de se mettre au service de son leader, David Gaudu, qui vise le général après avoir terminé 4e de la dernière édition du Tour de France. « On va dire qu’au départ, l’idée, c’est de protéger David, l’aider à aller le plus haut possible, a rappelé Pinot. Mais on connaît la course. Il y aura des ouvertures, des tactiques qui se mettront en place. Un grand Tour, c’est très long. Si je peux aller devant, à moi de saisir ma chance, mais je me concentre d’abord sur le fait de bien entourer David. »

Dans sa tête, l’idée est claire, il s’agira avant tout de prendre du plaisir pour ne rien regretter de cette tournée d’adieu. « Il y a plus d’émotion, mais elle est bonne, a conclu le coureur de 33 ans. Ce n’est pas du bonus, mais je le prends un peu comme ça. Je n’ai plus grand-chose à prouver à personne. Je cherche juste à me faire plaisir. J’ai remontré sur le Giro le coureur que j’étais avant ma blessure. C’était important pour moi, et ça me permet d’être prêt à tourner la page bientôt. Je voulais finir en étant au top, et c’est ce qui se passe cette année. » Vous les sentez venir les frissons vous aussi ?