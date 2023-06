Une désillusion qui signe la fin d’une époque. Le cycliste de 31 ans, Arnaud Démare, n’a pas été retenu par son équipe de la Groupama FDJ pour participer au prochain Tour de France 2023, une décision qu’il a appris jeudi dernier. Dans un entretien à l’Equipe, il se dit « écœuré » par le traitement infligé par Marc Madiot, et voit cette non-participation comme un « deuxième parpaing », après l’annonce, à demi-mot, du non-renouvellement de son contrat après 12 ans et 93 victoires.

Arnaud Démare confie qu’il voulait « avoir le choix » à la fin de l’année, et affirme que sa présence sur le Tour de France était « actée » par son équipe en décembre dernier. Pour lui, ce n’est pas la brouille avec le leader David Gaudu qui explique cette non-participation, « sur Paris Nice, j’ai démontré que j’avais su apaiser le feu qui avait été mis, que j’avais travaillé pour lui et pour l’équipe et il a fait un super Paris Nice ». Quant à son avenir ? Arnaud Démare annonce avoir des « propositions », sans pour autant avoir acté son choix : « J’ai toujours la gagne dans les jambes et dans la tête, je n’ai pas encore arrêté mon choix de l’équipe avec laquelle je remporterai mes futures victoires ».