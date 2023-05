Encore raté… Thibaut Pinot a été battu au sprint par le champion d’Italie Filippo Zana ce jeudi lors de la 18e étape du Giro, entre Oderzo et Val di Lozo (161 km), dans le cadre enchanteur des Dolomites. Alors qu’il dispute la dernière saison de sa carrière, le leader de la Groupama-FDJ rêvait de s’offrir un magnifique cadeau quatre jours avant son 33e anniversaire. Mais il n’y a pas eu de seconde victoire dans le Tour d’Italie ce vendredi, après le succès à Asiago en 2017. Et le maillot bleu de meilleur grimpeur, qu’il récupère à trois jours de l’arrivée à Rome, ne sera qu’une maigre consolation.

Le Franc-Comtois, désormais 7e au général, était déjà passé tout près d’un triomphe vendredi dernier, à Crans Montana, et avait accueilli sa deuxième place derrière le Colombien Einer Rubio avec beaucoup de dépit.





C'est terrible pour Thibaut Pinot ! Le Français doit à nouveau se contenter de la deuxième place sur ce Giro 2023, la faute à Filippo Zana, plus rapide au sprint pour décrocher la 18e étape #LesRP pic.twitter.com/HOnXbJZ6uz — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 25, 2023



Ce jeudi, lors du retour de la montagne après une journée réservée aux sprinteurs, Pinot a durci le ton dans les neuf derniers kilomètres, et a fait exploser le groupe de tête composé alors de six hommes, dont trois Tricolores. L’un d’eux, Aurélien Paret-Peintre, a été distancé comme l’Italien Marco Frigo, avant que Warren Barguil et le Canadien Derek Gee ne lâchent également.

Geraint Thomas toujours en rose devant Primoz Roglic

Seul Filippo Zana (24 ans), de l’équipe Jayco AlUla, a pu suivre le rythme imposé par son aîné, avant de le griller dans les derniers mètres pour s’imposer pour la première fois de sa carrière dans un grand Tour. Barguil termine en troisième position, à 50 secondes du duo de tête. Le Gallois Geraint Thomas (Ineos) garde le maillot rose de leader le jour de ses 37 ans, 29 secondes devant le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma), qui profite du coup de moins bien de João Almeida (UAE Emirates) pour chiper au Portugais la deuxième place du général. Almeida pointe à 39 secondes de Thomas.

L’étape reine de ce Tour d’Italie est prévue pour vendredi, entre Longarone et les Tre Cime, avec un peu plus de 180 km et cinq ascensions, dont l’explosif Passo Giau (9,9 km à 9,3 %) puis le final vers les Trois Cimes de Lavaredo et ses portions à 18 %. Après les efforts de ce jeudi, il serait très étonnant de voir Pinot se mêler à la lutte.