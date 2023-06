Sa terrible chute lui aura donc été fatale. L’équipe cycliste Bahreïn Victorious a annoncé ce vendredi matin la mort de son coureur, Gino Mäder à la suite de sa chute sur la 5e étape du Tour de Suisse, jeudi. « C’est avec la plus profonde tristesse et avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de Gino Mader. Ce vendredi 16 juin, après une sérieuse chute sur l’étape 5 du Tour de Suisse, Gino n’a pas réussi à se remettre de ses sévères blessures. Notre équipe est dévastée par ce tragique incident et nos pensées et prières vont à la famille de Gino et à ses proches », écrit l’équipe dans un communiqué publié sur leur site.

Gino Mader a chuté à haute vitesse lors de la descente finale de la 5e étape, jeudi. Il a d’abord pu être réanimé sur place par le personnel médical qui a réalisé un massage cardiaque, avant d’être héliporté vers un hôpital. Mais le jeune coureur de 26 ans n’a pas survécu à ses blessures et son décès a été déclaré ce vendredi en fin de matinée. « Aujourd’hui et chaque jour, nous courrons pour toi, Gino », conclu son équipe.