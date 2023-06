Les organisateurs du Giro Next Gen, le tour d’Italie réservé aux cyclistes de moins de 23 ans, ont disqualifié 24 coureurs à l’issue de l’étape 4, mercredi, entre Morbegno et Passo dello Stelvio. Ils ont tous été filmés par des spectateurs, présents aux bords des routes, en train de s’accrocher à des voitures et des motos pendant la dernière ascension de l’étape.





24 atletas foram desclassificados do #GiroNextGen (Giro para atletas jovens), por pegarem carona nos carros ou motos.https://t.co/V3Xuse0k4l pic.twitter.com/mGaXjT3eh7 — O País do Ciclismo (@opaisdociclismo) June 15, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



On peut ainsi voir certains s’agripper à des motos de la police, ou d’autres à des voitures d’équipe. Et ce n’est que lorsqu’ils s’aperçoivent qu’ils sont filmés, qu’ils lâchent les véhicules pour se remettre en danseuse. Sauf que l’organisation a pris connaissance de ces vidéos postées sur les réseaux sociaux, et à donc décider d’exclure les 24 coureurs incriminés, ainsi que quatre directeurs d’équipe. Ils ont tous été sanctionnés d’une amende de 100 francs suisse et pénalisés de 25 points de retrait au classement UCI.