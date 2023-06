Ils ont peut-être voulu rejouer l’arrivée de Bernard Hinault et Greg LeMond à l’Alpe d’Huez, lors du Tour de France 1986. Deux jeunes coureurs se sont fait surprendre au moment de franchir la ligne du Grand Prix de Saint-Symphorien-sur-Coise, samedi dans le Rhône.

Revenu comme une bombe, Simon Ruet (VC Villefranche Beaujolais) a doublé sur le fil les coéquipiers du club de Saint-Etienne Rémi Arsac et Charly Merle, qui arrivaient bras dessus bras dessous et croyaient avoir course gagnée.





Rien ne sert de courir; il faut partir à point. pic.twitter.com/I0filLxmus — Passion Cyclisme (@PassionCyclism) June 18, 2023



Forcément, la vidéo a énormément tourné sur les réseaux sociaux. Selon Le Progrès, le duo comptait pourtant 40 secondes d’avance sur le vainqueur du jour au moment d’entamer le dernier tour de course.

« Cela va nous servir de leçon »

« Rémi et Charly étaient les plus forts, à l’usure et à la pédale, ils m’ont logiquement lâché », a reconnu Ruet auprès du quotidien régional. Le jeune cycliste de 19 ans n’a pourtant rien lâché. « Dans le dernier kilomètre, je les ai aperçus devant, alors j’ai sprinté. C’est une victoire incroyable. »

De son côté, Charly Merle a fait son mea culpa : « Nous n’avons pas été informés du retour de Simon. Et surtout pas assez attentifs, cela va nous servir de leçon. » Merle comme Arsac ont en effet le temps d’apprendre, puisqu’ils n’ont encore que 18 ans.