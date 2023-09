Voilà qui ne va pas calmer les vilaines rumeurs de dopage qui font de plus en plus de bruit autour de l’équipe néerlandaise. Cinq jours après avoir réussi un triplé en haut du Tourmalet, la Jumbo-Visma a récidivé ce mercredi entre Ribadesella et l’également mythique col de l’Angliru, lors de la 17e étape du Tour d’Espagne.

Le tiercé n’est pas arrivé dans le même ordre que dans les Pyrénées, où Jonas Vingegaard s’était imposé devant Sepp Kuss et Primoz Roglic. Cette fois, c’est le Slovène, triple vainqueur de la Vuelta et lauréat du Giro cette année, qui s’est imposé dans le brouillard devant le Danois, double lauréat du Tour de France, et leur équipier américain.

Vers un triplé inédit à Madrid

Lâché en toute fin d’ascension, Kuss a fini 19 secondes derrière ces habituels leaders mais il conserve de justesse son maillot rouge, avec 8 secondes d’avance sur Vingegaard, également lauréat de l’étape de mardi à Bejes, et 1’08” d’avance sur Roglic.

Les trois hommes, qui écrasent la concurrence, peuvent viser un triplé inédit dans un grand Tour dimanche après la dernière étape à Madrid. Reste à savoir dans quel ordre. Le Slovène a déjà gagné le Giro, le Danois la Grande Boucle.