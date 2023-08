Traditionnel lieutenant de Jonas Vingegaard et de Primoz Roglic, Sepp Kuss a signé un récital ce jeudi entre La Vall d’Uixo et Javalambre, dans l’Aragon. L’Américain de la Jumbo-Visma, aligné sur le Tour d’Espagne après avoir déjà disputé les Tours d’Italie et de France, s’est imposé seul au sommet du Pico del Buitre. Mais en bons chauvins, on retiendra surtout de cette 6e étape de la Vuelta la performance du jeune Français Lenny Martinez, nouveau leader de la course.

A 20 ans, le grand espoir de la Groupama-FDJ a fini deuxième ce jeudi, à 26 secondes de Kuss et 5 secondes devant son compatriote Romain Bardet. Le trio faisait partie d’une échappée de 42 coureurs qui a passé plus de 100 km en tête de course. Martinez, qui dispute son premier grand Tour, avait déjà fini 7e de l’étape lundi, à Arinsal (Andorre). Le nouveau porteur du maillot rouge compte 8 secondes d’avance sur Kuss au général.

LENNY MARTINEZ 🇫🇷 NOUVEAU MAILLOT ROUGE ! À 20 ans, le coureur Groupama-FDJ termine deuxième de la 6e étape derrière Sepp Kuss et prend la place de leader de cette Vuelta ! #LaVuelta23 #LesRP pic.twitter.com/gPLMhC2GZ7 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 31, 2023



« C’est incroyable, la Vuelta est déjà réussie, a réagi sur Eurosport cet héritier d’une grande famille de cyclistes, avec notamment son grand-père Mariano Martinez, meilleur grimpeur du Tour de France (1978) et double vainqueur d’étape sur la Grande Boucle (1978 et 1980), et son père Miguel, champion olympique de VTT à Sydney, en 2000. Je ne prends jamais d’échappée normalement. Au fil de la course, j’ai vu un groupe au loin et j’ai fait le "jump". Toute l’équipe m’a protégée, c’est grâce à eux. »

La bonne opération de la Jumbo-Visma

Au-delà de cette performance, la formation Jumbo-Visma est la grande gagnante de cette 6e étape. Roglic et Vingegaard, qui ont terminé dans le même temps, ont pris de l’avance sur leurs concurrents, en particulier Remco Evenepoel, relégué à 32 secondes des deux leaders de l’équipe néerlandaise.