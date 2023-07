C’est l’avantage des étapes de montagne quand on fait partie des coureurs qui ne jouent pas la gagne ni le général : on grimpe les cols à son rythme et on peut s’amuser un peu avec les spectateurs au bord des routes si l’occasion se présente. Le Français Alexis Renard s’est fait un petit plaisir lors de la 5e étape du Tour de France mercredi, dans le col de Marie Blanque, en venant chatouiller un petit groupe de zinzins (quasi) à poil. Ce « chat-bite » impromptu, filmé par l’un d’entre eux, fait bien marrer tout le monde sur les réseaux sociaux depuis sa publication.

Le chabite légendaire de @alexisrenard_ dans le col de Marie-blanque 🤣🤣. pic.twitter.com/7vBnaENlEH — Tom Ferreira (@tomfer82) July 6, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ce vendredi matin, au départ de la 7e étape entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, les confrères du Parisien ont retrouvé le coureur de la Cofidis pour revenir avec lui sur cet épisode. Petit moment fraîcheur. « Je les voyais sur bord de la route faire un peu les cinglés, alors pour rigoler, j’ai fait un petit chat-bite […]. C’est instinctif, il y a plein de monde, le public est super proche de nous, c’est super rigolo », a expliqué l’intéressé en riant. Avant de répondre à la question que tout le monde se pose à la vue des images : « J’ai pas touché hein, je tiens à le préciser. J’ai vu que ça tournait sur Twitter alors je précise. »

Un peu de détente avant de repasser aux choses sérieuses. Ce vendredi, il va falloir faire le boulot pour mettre Bryan Coquard dans les meilleures conditions au moment du sprint annoncé à Bordeaux. « On a coché cette étape. Bryan en a parlé plusieurs fois à table, il a à cœur de briller », annonce Renard. Cette fois, fini de rigoler.