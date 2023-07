Tour de France 2023 EN DIRECT : Le Français Guglielmi s'est échappé sur les routes des Landes… Suivez la 7e étape avec nous...

9h00 : Holà la familia !

Allez, il est temps de se remettre de nos émotions après deux jours de fous furieux dans les Pyrénées. On a d’abord cru que le Tour était plié, jusqu’à ce que Pogacar nous allume un pétard de maboule et revienne clairement dans la lutte avec Vingegaard au classement général. Ce vendredi, les grimpeurs vont pouvoir reposer les guibolles (on pense à toi, Wout Van Aert) et laisser place aux rouleurs et aux sprinteurs avec une étape de plat entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. On se retrouve comme chaque jour à l’heure du café, vers 13h15, pour lancer la sieste tous ensemble.