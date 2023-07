Tour de France 2023 EN DIRECT : Alaphilippe et Van Aert dynamitent la course d'entrée... L'échappée tente de se former...

9h00 : Salut les cyclix !

On a à peine le temps de digérer la furieuse étape d’hier entre Pau et Laruns que nous voilà déjà repartis ce jeudi pour une deuxième fournée dans les Pyrénées ! Et vu le scénario d’hier - Hindley, un prétendant au podium, qui s’invite finalement dans la course au maillot jaune, Vingegaard qui martyrise Pogacar au général dès sa première attaque - il y a relativement peu de doute sur le fait qu’on va encore assister à de l’action de tous les côtés. Les Jumbo vont-ils tenter d’en remettre un coup sur le carafon de Pogacar ? « Poggi » aura-t-il les jambes pour tenir sa revanche sur le Danois ? Réponse dès 13 heures et des poussières.