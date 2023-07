On se rappelle des frères Andy et Fränk Schleck, ensemble, sur le podium du Tour de France 2011. On se souviendra maintenant des jumeaux Yates, faussant compagnie à tout le monde dans le final de la première étape de l’édition 2023. Une échappée familiale qui a tenu jusqu’à l’arrivée, Adam devançant alors Simon. Comme dans un rêve.

Les deux brothers ont profité d’un moment de flottement, après l’ascension de la côte de Pike, pour s’extirper du groupe des favoris alors qu’il restait un peu plus de 8 kilomètres à couvrir. En toute logique, le leader de la formation Jayco AlUla et le lieutenant de Tadej Pogacar ont collaboré, avec succès, puisqu’ils ont tenu en respect la meute, menée par l’équipe Jumbo-Visma. Ce n’est qu’à 400 mètres de la ligne que le duo s’est disloqué, lorsque Simon s’est trouvé dans l’incapacité de suivre le rythme, laissant Adam filer vers la victoire, et le maillot jaune.









Concurrents depuis trois ans

Les deux frères ont longtemps couru sous le même maillot, au sein de l’équipe australienne Jayco AlUla, qui s’appelait Orica GreenEDGE lorsqu’ils sont passés professionnels en 2014. « lls pourraient se substituer l’un à l’autre dans la nuit, sans qu’on s’en aperçoive », rigolait Tom Dumoulin. Ils sont restés coéquipiers jusqu’en 2020, avant qu’Adam ne coupe le cordon en partant chez INEOS Grenadiers. « C’est très spécial de pouvoir partager ça avec lui », souriait le vainqueur ce samedi au micro de France TV.

« On s’est vu ce matin avant l’étape, il m’a demandé ce qu’on allait faire mais je ne pouvais pas lui dire, expliquait-il. Au début, j’ai demandé à la radio si c’était à moi de travailler, c’est quand même un concurrent ! Tadej m’a dit d’y aller, je me suis lancé et ça a payé. » Simon était forcément plus mitigé. « Je suis vraiment heureux pour lui mais en même temps, c’est décevant pour moi. C’était proche », a-t-il glissé en alternant l’anglais et le français - il y a encore dix ans, il portait le maillot du club d’Etupes, situé dans le Doubs.





Le maillot jaune sur les épaules d'Adam. - Goding Images//SIPA





« Là, j’ai vraiment l’impression de le mériter »

Deuxième du Tour Down Under en janvier, quatrième de Paris-Nice en mars, Simon n’avait plus couru depuis son abandon sur la première étape du Tour de Romandie, pour cause de problèmes gastriques, fin avril. Il avait déjà gagné deux étapes du Tour, en 2019. Pas Adam, qui s’était révélé en finissant quatrième du général et maillot blanc en 2016, avant de porter le jaune pendant quatre jours en 2020.

« Là, c’est différent, j’ai vraiment l’impression de mériter ce maillot », expliquait-il en référence aux circonstances de sa prise de pouvoir en 2020. Il avait alors récupéré le jaune en profitant d’une pénalité infligée à Julian Alaphilippe pour un ravitaillement hors zone. Recruté par UAE pour éviter à Pogacar de se retrouver aussi isolé que l’an passé en montagne, Adam a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui en le voyant remporter le Tour de Romandie et finir deuxième du Dauphiné, derrière Jonas Vingegaard.

Pogi ne s’y trompait pas en franchissant la ligne les bras levés, comme s’il avait lui-même gagné. « C’est une victoire d’équipe, se félicitait le Slovène. Toute l’année, les gars travaillent pour moi. Là, qu’Adam ait une opportunité et la saisisse, c’est un rêve ! » Le nouveau maillot jaune a rappelé qu’il était là « pour Tadej ». Mais comme son frère, il sera amené à jouer les premiers rôles. Attention, un Yates peut en cacher un autre.