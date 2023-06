L’idée ne va pas du tout ravir les fans de vélo. Interrogé par Ouest-France sur le modèle économique de son sport, dans un entretien publié ce jeudi, le président de l’Union cycliste internationale (UCI) David Lappartient met les pieds dans le plat. Après avoir vanté les vertus du « naming », puisque chaque équipe pro est accolée au nom de son sponsor principal, le dirigeant français avance la possibilité de l’étendre au World Tour ou au classement UCI.

Surtout, le dirigeant breton explique que faire payer les spectateurs « n’est pas un sujet tabou ». « Quand j’étais président de l’organisation du Grand Prix de Plumelec, on l’avait fait, à 5 €, et les gens l’avaient bien compris », assure Lappartient. « On le fait pour le cyclisme sur piste, pour le cyclo-cross, pourquoi nous ne le ferions pas plus sur route ? Pour moi, quand une course se termine par un circuit, c’est tout à fait compréhensible. »

Le Tour de France pas concerné

Le candidat à la présidence du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) évoque ainsi de possibles entrées payantes « pour des championnats de France » ou « pour des épreuves de Coupe de France ».









Mais la plus grande course du monde ne serait pas concernée. « J’aurais du mal, personnellement, à voir l’organisateur du Tour de France qui génère des revenus en demander d’autres avec de la billetterie. » Nous aussi, franchement. « Le Tour appartient aujourd’hui aux Français. Et demander de l’argent aux Français pour quelque chose qui leur appartient, d’une certaine manière, ça n’est pas entendable. » Nous voici (un peu) rassurés.