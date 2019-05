CYCLISME Le coureur slovaque n'avait plus gagné depuis le mois de janvier

Sagan s'était imposé au général en 2015. — Rich Pedroncelli/AP/SIPA

Méconnaissable depuis le début d’année, Peter Sagan (Bora-Hangrohe) s’est enfin réveillé dimanche soir lors du Tour de Californie. Vainqueur au sprint devant Travis McCabe (Floyd’s Pro Cycling) et Max Walscheid (SunWeb), « Hulk », comme il est surnommé pour ses nombreux maillots verts de meilleur sprinteur remportés, a empoché, à Sacramento, sa 17e victoire sur le Tour de Californie, un record.

Il s’agit de la première victoire pour Sagan depuis le Tour Down Under en janvier dernier. Depuis, il s’était octroyé une pause en ne s’alignant pas sur les épreuves belges, à savoir l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et avait déclaré forfait pour Liège-Bastogne-Liège.