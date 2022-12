Desservie par la ligne 1, à la limite du 16e et 17e arrondissements de Paris, la station de métro Argentine n’est pas la plus connue de la capitale. En ce dimanche de finale de Coupe du monde de football, la RATP a toutefois mis un bel éclairage sur elle en la renommant dans la nuit. Pour quelques heures, cette station s’appelle « Argentine – France, Allez les Bleus ».





[Coupe du monde] La #RATP soutient l' @equipedefrance ! A l'occasion de la finale #CM2022 entre l'Argentine et la France, la station Argentine a été renommée cette nuit "Argentine - France, Allez les Bleus". #EnRoutePourlaVictoire #FiersdEtreBleus 🇫🇷 #ARGFRA pic.twitter.com/6rogIaArG3 — RATP Group (@RATPgroup) December 18, 2022







L’exploitant des transports en commun parisiens avait déjà fait le coup voici quatre ans et demi, après la finale remportée par les Bleus contre la Croatie (4-2), en Russie.

Six stations déjà renommées en 2018

Six stations de métro avaient vu leur nom modifié : sur la ligne 2 par exemple « Charles de Gaulle – Etoile » était devenue « On a 2 Etoiles » et « Victor Hugo » avait été rebaptisée « Victor Hugo Lloris ».

Sur les lignes 6 et 14, la station « Bercy » s’était appelée un temps « Bercy les Bleus ». Une bonne idée à répliquer cet hiver, en cas de nouveau triomphe, au vu des virus et rhumes qui circulent en France comme au Qatar.