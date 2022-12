Le calendrier s’accélère pour les Bleus : plus qu’une toute petite nuit et on va enfin savoir si l’on aura droit à une deuxième finale de Coupe du monde de rang. D’ici là, jetons-nous à corps perdu dans l’actualité des joueurs de ces 24 dernières heures.









Koundé évoque le « collier gate »

On a enfin eu le fin mot de la « chaîne en or gate » de Jules Koundé, qui s’était fait reprendre de volée par le sélectionneur lors du huitième de finale face à la Pologne après avoir obligé l’arbitre à interrompre le match pour lui demander de retirer son bijou. Une erreur qui peut passer en foot district, un peu moins en match à élimination d’une Coupe du monde.

Interrogé là-dessus, le défenseur du Barça a fait une révélation fracassante. Non, on déconne, il a expédié ça comme il le devait. « J’ai oublié de l’enlever et je m’en suis rendu compte tard, c’est tout », a-t-il dit. Et en même temps, on se demande bien ce que notre confrère attendait d’autre comme réponse.

R9 voit les Beus sur le toit du monde

Ronaldo, le vrai, le seul, l’unique, a donné son pronostic pour cette fin de Coupe du monde. L’ancienne merveille du Barça, de l’Inter et du Real Madrid voit les Bleus aller au bout. « Mon pronostic, même avant le début de la Coupe du monde, c’était une finale entre la France et le Brésil. Le Brésil n’est plus là… Mais la France confirme à chaque match qu’elle fait partie des favoris. Je crois même que c’est le grand favori », a-t-il indiqué dans une interview accordée à de nombreux médias, lundi, depuis un hôtel de luxe de Doha. Comme on n’a pas pour habitude de contredire les légendes du jeu, on valide à 100 % la prémonition de Ronaldo Le Poulpe.

Florence Hardouin est à Doha

On n’ose imaginer l’ambiance du déjeuner entre Noël Le Graët, le président de la FFF, et Florence Hardouin, la directrice générale de l’instance, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a bien eu lieu. Selon L’Equipe, la DG, dont les relations avec le dirigeant breton sont pour le moins tendues depuis les dernières révélations de certains de nos confrères sur l’ambiance toxique à la 3F, est arrivée à Doha lundi afin d’assister au quart de finale face au Maroc et elle en a profité pour déjeuner avec son patron. Au menu, soupe à la grimace probablement (on devait la faire, désolé).

Upamecano et Tchouaméni ne se sont pas entraînés

Les Bleus ne se sont entraînés qu’à 22, lundi soir au stade Jassim Bin-Hamad. En effet, Dayot Upamecano (mal de gorge) avait un mot d’excuse et Aurélien Tchouaméni, victime d’une béquille à un mollet face aux Anglais, est resté en soins. Sa présence face au Maroc mercredi n’est pour l’heure pas remise en question, selon les dernières indiscrétions de L’Equipe.

Le programme du jour

On vous le donne en mille ! Veille de match, donc, donc… Oui, bingo les amis, c’est le jour de la traditionnelle conférence de presse de Didier Deschamps et de son capitaine Hugo Lloris, depuis le centre de conférence de Doha. Les Bleus s’entraîneront ensuite en soirée au stade Jassim Bin-Hamad, leur seconde maison depuis bientôt un mois.