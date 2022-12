Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La France se réveille en quarts… Les filles de Pelé rassurantes… Suivez la journée de lundi avec nous…

Demi-finale au Mondial 2018, finale à l’Euro 2021, et plus encore pour cette Coupe du monde ? La question se pose forcément, au vu de l’impression de sérénité affichée dimanche par cette sélection anglaise. On vous propose donc deux sujets de William pour vous faire un avis plus poussé : l’un après le dernier match de poules contre le pays de Galles, car notre oracle s’était alors projeté sur ce quart de finale. Et l’autre est tout beau tout chaud de ce matin, après le net succès (3-0) contre le Sénégal.