Didier Deschamps pouvait difficilement bricoler un pire onze de départ que ça pour affronter la Tunisie ce mercredi. Avec neuf changements par rapport au succès contre le Danemark (2-1), et un milieu à quatre profils défensifs, sans le moindre créateur, et avec Guendouzi et Fofana respectivement exilés à gauche, que pouvait donc espérer le sélectionneur ? Sans surprise, les Bleus n’ont donc rien montré jusqu’à la dernière demi-heure de jeu, avec les entrées de quatre titulaires habituels, dont Mbappé, Griezmann et Dembélé. Ils se sont inclinés (0-1) sur un but de Wahbi Khazri (58e), et il n'y a qu'une bonne nouvelle : ils conservent bien la première place de leur groupe.

Comme après chaque rencontre de l'équipe de France durant ce Mondial, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs tricolores.





Merci d’avoir participé à la notation des joueurs. On vous donne rendez-vous pour la prochaine rencontre de Coupe du monde des Bleus. Et là, on va entrer dans le dur avec un huitième de finale, dimanche à 16 heures, qui verra l’équipe de France affronter le deuxième du groupe C. On saura à 22 heures, ce mercredi, s’il s’agit de la Pologne, de l’Arabie saoudite, du Mexique… ou de l’Argentine de Lionel Messi, comme en 2018 au même stade de la compétition.