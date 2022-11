Les Bleus nous ont fait peur, mais ont fini par assurer l’essentiel. Et même un peu plus. Menée au score dès la 9e minute de jeu et frappée par un nouveau coup dur avec la blessure de Lucas Hernandez, l’équipe de France a su se rebeller pour finalement l’emporter avec une belle marge face à l’Australie (4-1), mardi soir, pour son premier match dans cette Coupe du monde. Adrien Rabiot a mené la révolte, suivi par Kylian Mbappé et un épatant Olivier Giroud, double buteur pour rejoindre Henry tout là-haut. Mais il va tout de même falloir serrer les boulons derrière pour aller loin.

Comme après chaque match de l’équipe de France dans ce Mondial, 20 Minutes vous propose de départager les prestations des joueurs parisiens. Le petit commentaire est pour nous (il faut appuyer sur le petit « i » en bas à droite de l’image), mais le classement est pour vous. Pouce vert, pouce rouge, c’est à vous de jouer.