L’information avait entraîné un petit séisme dans le monde du biathlon début juillet. La biathlète française Julia Simon est en effet visée par deux plaintes pour fraude à la carte bancaire, dont une déposée par Justine Braisaz-Bouchet, sa partenaire en équipe de France. Pour la première fois depuis la révélation de cette affaire, la numéro une mondiale de la discipline a pris la parole, dans un entretien accordé ce vendredi à L’Equipe.

« Je suis attristée par cette situation qui est assez spéciale, explique la biathlète de 26 ans. Je suis innocente dans cette histoire. Mon nom a été utilisé pour faire des achats mais je n’y suis pour rien dans cette utilisation. Il y a une enquête qui va permettre d’établir qui a fait ça. Je me sens dépassée par cette histoire. » Julia Simon confie avoir « déposé plainte contre X pour usurpation d’identité » début août. « On a relevé pas mal d’éléments incohérents qui sont évidents comme le fait qu’il faut un code de validation pour faire des achats sur Internet », précise-t-elle.

« Je voulais juste me débarrasser de cette histoire »

Les plaintes déposées contre la biathlète concernent notamment des achats de 2.000 euros effectués en août 2022 sur la carte de Justine Braisaz-Bouchet « avec trois fois la même commande ». Une commission disciplinaire à la Fédération française de biathlon a eu lieu en juin, et « il a été décidé d’attendre le retour de la justice ». Mais comment la saison du biathlon féminin français a-t-elle pu se dérouler comme si de rien n’était avec cette affaire, et qui plus est se conclure par le premier gros globe de cristal de la carrière de Julia Simon ?

Forcément, c’était toujours dans ma tête tout au long de ma saison. Mais j’ai vraiment essayé de me focaliser sur le sportif et de faire l’autruche sur la situation. Ça a été mon erreur car ça prenait une ampleur trop importante. J’aurais dû m’entourer, prendre tout de suite un avocat. Mais j’avais l’impression que prendre un avocat, c’était avouer d’être coupable, alors que pas du tout. Je voulais juste me débarrasser de cette histoire. D’ailleurs, en octobre ou novembre, j’ai signé un document pour demander à ma banque de rembourser les sommes à Justine. Ça peut sembler comme des aveux mais je voulais juste mettre ça derrière moi. »

La saison qui se présente ne s’annonce pas évidente à gérer non plus pour Julia Simon, qui préfère ne pas s’entraîner avec le reste de l’équipe de France pour le moment. « Le fait qu’il y ait une enquête en cours n’est pas évident, reconnaît l’intéressée. Je m’entraîne de mon côté, ça a été mon choix. J’avais besoin de digérer tout ça. On n’a pas encore abordé la question de mon retour avec le staff. Pour moi, je n’ai pas de problème pour retrouver l’équipe de France. L’hiver prochain, j’ai un globe à aller défendre. Je veux juste faire ma saison. »