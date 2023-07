L’équipe de France féminine de biathlon va-t-elle se remettre de l’affaire extra-sportive dévoilée mardi soir par L’Equipe ? La question se pose clairement puisque le quotidien sportif révèle que l’absence de Julia Simon, lors des premiers rassemblements des Bleues cette saison, est liée à deux plaintes déposées depuis plusieurs mois contre elle pour fraude à la carte bancaire.

Si l’équipe de France évoque à nouveau, cette semaine à Prémanon (Jura), « des raisons personnelles » pour justifier l’absence en stages de sa meilleure biathlète de la saison précédente, victorieuse du gros globe de cristal 2023, la raison est donc d’ordre judiciaire selon L’Equipe.

Les plaintes ont été déposées contre Julia Simon (26 ans) par une membre du staff de l’équipe de France de biathlon et par Justine Braisaz-Bouchet, sa coéquipière chez les Bleues et championne olympique lors de la mass start en 2022 à Pékin. Les faits se seraient produits en août 2022 à Sandness (Norvège), lors d’une compétition de ski-roues.









Julia Simon « conteste les faits »

Julia Simon aurait alors pris la carte bancaire de Justine Braisaz-Bouchet pour effectuer des achats sur Internet, dont le montant serait évalué entre 1.000 et 2.000 euros, et ce en utilisant à la fois son ordinateur et son mail. La membre du staff des Bleues aurait de son côté été victime du même procédé, mais pour des sommes nettement moins conséquentes. Ne voyant pas leur Fédération régler le problème, la jeune maman Justine Braisaz-Bouchet (27 ans) a porté plainte durant l’hiver, tout comme la membre du staff.

Comme le précise L’Equipe, l’ambiance au sein du groupe France de biathlon est devenue pesante en raison de cette affaire vis-à-vis de Julia Simon, désormais esseulée. La Fédération française a finalement convoqué une audience disciplinaire à huis clos il y a un mois. L’avocat de Julia Simon, Jean-Michel Raynaud, assure que sa cliente « conteste les faits ». Tenant à attendre les conclusions de l’information judiciaire, la Fédé n’a pas pris de sanction contre sa biathlète, qui prépare pour le moment seule sa saison. Dans ce contexte délétère, la défense de son globe de cristal s’annonce des plus complexes.