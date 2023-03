Coupe du Monde de Biathlon EN DIRECT : C'est fait ! Julia Simon remporte son premier gros globe de cristal.. Suivez le sprint avec nous…

: Yo les petits loups, vous êtes au bon endroit pour suivre le sprint femmes d’Oslo qui pourrait voir Julia Simon remporter le premier globe de Cristal français en biathlon féminin depuis Sandrine Bailly en 2005. Après le report du sprint de vendredi en raison des mauvaises conditions météorologique, et l’un des lives les plus court de l’histoire de 20 Minutes, la biathlète n’a plus qu’à inscrire 37 points entre ce sprint et la mass start dimanche, alors que la poursuite a été annulée.

» Rendez-vous aux alentours de 15h10 pour suivre cette course qui pourrait devenir historique.