France - Pays de Galles : Les Bleus s’imposent avec le bonus au terme d'un match très spectaculaire... Le match à revivre en direct

« On peut être fiers de nous, on met 40 points aux Gallois, c'est une très bonne équipe. Un peu de regrets sur la fin du match, mais on voit qu'on a un fort potentiel offensif, et il grandit. Après on joue pour gagner des titres et si on ne l'emporte pas ce soir (selon le résultat d'Irlande-Angleterre) on sera très déçus. On va supporter les Anglais, c'est une des rares fois où ça arrivera ! » On est ensemble sur ce coup là Antoine.