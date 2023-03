On imaginait mal l’étonnante déclaration de Vincent Vittoz sur Émilien Jacquelin, traité d’« athlète dépressif depuis un an et demi », rester sans réponse. Elle est venue dès ce samedi matin, sur Twitter. Le double médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Pékin a répliqué à l’entraîneur de l’équipe de France masculine de biathlon qui, avec son collègue Patrick Favre, a annoncé son départ en fin de saison.





3/3 C’est probablement une maladresse due à trop d’emotions mais le sujet est trop important pour ne pas en parler.

Impatient de retrouver le groupe



« Affirmer que quelqu’un est dépressif ou malade, est du ressort d’un médecin, a réagi l’Isérois de 27 ans. L’annoncer publiquement sans l’accord de la personne trahit le secret médical. La dépression est un sujet important, difficile, s’en servir pour expliquer un manque de performance est maladroit. »

Une saison bouclée prématurément

« Ce sujet touche des hommes et des femmes avant de parler d’athlètes ou de niveau de tir, a poursuivi le biathlète. Et ce n’est pas rendre service à celles et ceux qui en souffrent que de pointer du doigt et faire des amalgames sur un athlète en défaillance. C’est probablement une maladresse due à trop d’émotions mais le sujet est trop important pour ne pas en parler. »









Jacquelin est monté sur trois des cinq podiums individuels des Bleus en Coupe du monde en 2022-2023, et a mis un terme prématuré à sa saison mi-février, après les Mondiaux d’Oberhof en Allemagne.

« Impatient de retrouver le groupe », a-t-il conclu sur Twitter. Avec d’autres entraîneurs que ceux qui officiaient avec bonheur depuis 2018, avant une dernière campagne très compliquée.